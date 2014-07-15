На дачі комуніста Кілінкарова "айдарівці" знайшли арсенал боєприпасів - ЗМІ

Як повідомляє джерело ТСН, бійці натрапили на зброю сьогодні ввечері.

Зараз "айдарівці", які досі знаходяться на території дачі славнозвісного комуніста, стримують натиск терористів "ЛНР" та так званої афганської "міліції", які намагаються видавити бійців з території дачної ділянки.

Крім того, на місце події прибув і начальник так званої "народної міліції" Анатолій Науменко.

Читайте такожСепаратисти, які захопили СБУ в Луганську, погодилися на переговори з владою - депутат

Наразі бійці батальйону "Айдар" чекають на підмогу з боку ЗСУ.

Де нині перебуває комуніст Кілінкаров, поки що невідомо.

Як відомо, Спиридона Кілінкарова підозрюють у постачанні луганських терористів зброєю.