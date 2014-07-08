Мін'юст просить суд заборонити КПУ (оновлено)

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив під час брифінгу в Києві.

Петренко зазначив, що за результатами аналізу величезної кількості доказової бази, яка була надана правоохоронним органами Мін'юсту стосовно протизаконних дій з боку КПУ, “мною сьогодні було прийнято рішення підписано і подано позов про ліквідацію Комуністичної партії України”.

Петренко зазначив, що позов поданий до Окружного адміністративного суду Києва і сьогодні вже зареєстрований.

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“Та доказова база, яка нами була отримана, складає близько 129 аркушів письмових доказів, відеоматеріалів, долучена до цього позову”, - сказав міністр і додав, що Мін'юст розпочав судовий процес щодо заборони КПУ і на підставі закону про політичні партії у зв'язку із порушенням цією політичною силою низки положень закону.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня голова Верховної Ради Олександр Турчинов направив до Міністерства юстиції листа з проханням розглянути матеріали щодо антиконституційної діяльності Комуністичної партії України.

Турчинов у листі посилається на надану СБУ інформацію, яка свідчить, що лідери Комуністичної партії України та її представники проводять діяльність на шкоду державним інтересам України.