Джемілєв подав позов до ЄСПЛ з приводу утримання під вартою його сина

"Скарга щодо незаконного утримання мого сина під вартою", - сказав Мустафа Джемілєв.

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У свою чергу, його захисник Аркадій Бущенко зазначив, що вони звернулися до ЄСПЛ з клопотанням про застосування так званих термінових заходів відповідно до регламенту суду.

За його словами, "10 липня ЄСПЛ надіслав мені повідомлення про те, що такі рішення президента секції, такі тимчасові заходи застосовані. Тобто, Росії та Україні дано вказівку" забезпечити дотримання конвенцій про захист прав на свободу та захист від жорстокого поводження. У той же час, за словами захисника, в даний час рішення ЄСПЛ не виконано, і син Мустафи Джемілєва до цих пір знаходиться під вартою.

Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). У меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності. Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру Джемылэву запобіжний захід волі у вигляді утримання під вартою.