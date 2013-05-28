Хайсер Джемілєв стріляв з вікна другого поверху і влучив чоловікові в голову (відео)

21:26, 28 травня 2013
Суспільство
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Хайсер стріляв з вікна другого поверху. Куля влучила чоловіку в голову - поранення було смертельним. Син голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, який застрелив людину, два місяці проведе у СІЗО.

міліція

Такий запобіжний захід обрав для нього у вівторок, 28 травня, суд Київського району Сімферополя, йдеться у сюжеті ТСН.

Самого Мустафи Джемілєва не було на засіданні суду, яке тривало понад 2 години.

Нагадаємо, вдень 27 травня, на подвір'ї власного будинку в Бахчисараї 30-річний Хайсер Джемілєв із батьківської рушниці застрелив 43-річного друга родини Февзі, який працював на його городі. Хайсер вистрелив з вікна другого поверху. Куля влучила у голову - поранення було смертельним.

В Меджлісі наполягають, що постріл стався з необережності. Мовляв, жодних конфліктів між чоловіками не було, а загиблий був майже членом родини Джемілєвих, часто допомагав їм по господарству.

"Це близький друг сім'ї Мустафи Джемільова. З Хайсером вони були в дуже близьких відносинах, фактично як брати", - повідомила прес-секретар Меджлісу кримськотатарського народу Ліля Муслімова.

Як сам стрілець пояснює свій вчинок, наразі не відомо. Міліція відкрила кримінальне провадження, попередньо кваліфікувавши злочин як умисне вбивство. Проте не відкидають і версію нещасного випадку.

"Чому відбулося, мета, як стався постріл, який був умисел - це все ми з'ясуємо в процесі слідства. Ніяких перешкод з боку родичів, близьких абсолютно немає, йде повне сприяння", - повідомив керівник ГУ МВС України в Криму Михайло Слєпаньов.

У справі призначили низку експертиз, зокрема, психіатричну. Адже, за словами Мустафи Джемілєва, його молодший син страждав на психічні розлади. 5 років тому навіть лікувався у Львівській психлікарні. До зброї, мовляв, Хайсер завжди був небайдужий. А рушницю, зареєстровану на голову Меджлісу, без дозволу взяв з батьківського кабінету.

Будинки сина та батька знаходяться по сусідству. За мусульманським звичаєм, загиблого мали б поховати в день смерті. Але цього разу від традицій довелося відступити, щоб дати можливість криміналістам ретельно вивчити деталі справи. Похорон призначили на середу, 29 травня.

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