Суд не випустив з-під варти підозрюваного у вбивстві сина Джемілєва

Апеляційний суд Криму відмовився змінити запобіжний захід Хайсеру Джемілєву захід - молодшому синові глави меджлісу кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва, який підозрюється у вбивстві друга сім'ї й перебуває у слідчому ізоляторі.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар меджлісу Ліля Муслімова.

"Апеляційний суд залишив без змін рішення Київського суду, тобто Хайсер Джемілєв до 25 липня перебуває під вартою в Сімферопольському СІЗО. В даний момент він перебуває в закритому відділенні при Кримській республіканській установі клінічної психіатричної лікарні (проводиться експертиза стану здоров'я - УНІАН)", - сказала Муслімова.

Засідання Апеляційного суду відбулося на цьому тижні.

Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера Джемілєва затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув місцевий житель 44-річний Февзі Едемов - будівельник, який іноді допомагав сім'ї лідера меджлісу. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності.

Київський райсуд Сімферополя 28 травня обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, зараз він перебуває в СІЗО.

Адвокат Хайсера на початку червня подав апеляцію.

За словами Мустафи Джемілєва, Хайсер у 2008 році лікував психічний розлад у клініці Туреччини, а також пробував марихуану.