За добу в зоні АТО загинули 5 військових і 11 отримали поранення

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "В результаті боїв вчора ми втратили 5 військовослужбовців, 11 були поранені", - заявив він.

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За його словами, спецслужби зафіксували хвилю дезінформації про кількість втрат серед військовослужбовців сил АТО. Від імені військовослужбовців і їх матерів по телефону засобам масової інформації невідомі люди поширюють неправдиву інформацію про великі втрати в районі "Должанського", "Ізвариного". Андрій Лисенко просить журналістів акуратно ставиться до таких даних і ретельно перевіряти її.

У той же час прес-секретар заявив, що в районі "Ізвариного" дійсно йде серйозний бій.