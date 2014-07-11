На Луганщині терористи вбили чотирьох прикордонників

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, сьогодні вранці бойовики здійснили залп з установки «Град» по позиції прикордонників в Луганській області.

За попередньою інформацією, 4 військовослужбовців загинуло, 3 – отримали поранення, пошкоджено 3 автомобілі.

Як раніше повідомляв УНІАН, серед загиблих – заступник начальника Східного регіонального управління полковник Ігор Момот, який з першого дня загострення ситуації на сході України брав участь в організації охорони та оборони державного кордону, за що був нагороджений президентом України орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Крім того, 10 липня під час спільного патрулювання району поблизу пункту пропуску «Должанський» на фугасній міні підірвалася БМП-2. Внаслідок вибуху загинув 1 прикордонник та 2 військовослужбовці ЗСУ.

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Також сьогодні зранку бойовиками здійснено мінометний обстріл пункту пропуску «Должанський». Інформація про втрати уточняється.

Під час обстрілу прикордонних позицій українських силовиків, з метою спровокувати Російську Федерацію на пряму військову агресію проти України та надати інформаційні приводи для безпідставних звинувачень російським ЗМІ, терористи періодично проводять обстріл російської території.