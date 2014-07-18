Інтерпол направить в Україну фахівців для розслідування катастрофи Boeing-777
12:57, 18 липня 2014Політика
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Інтерпол направить в Україну групу досвідчених фахівців для надання допомоги в розслідуванні катастрофи пасажирського літака Boeing-777 в Донецькій області.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба МВС, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів телефонну розмову з генеральним секретарем Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу Рональдом Ноублом, в ході якого обговорювалася можливість співпраці у справі про розслідування авіакатастрофи.
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"За результатами розмови була досягнута домовленість про те, що генеральний секретаріат Інтерполу негайно направить в Україну групу досвідчених фахівців для надання допомоги в ідентифікації жертв трагедії", - йдеться в повідомленні.
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