Інтерпол направить в Україну фахівців для розслідування катастрофи Boeing-777

Як повідомляє прес-служба МВС, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів телефонну розмову з генеральним секретарем Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу Рональдом Ноублом, в ході якого обговорювалася можливість співпраці у справі про розслідування авіакатастрофи.

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"За результатами розмови була досягнута домовленість про те, що генеральний секретаріат Інтерполу негайно направить в Україну групу досвідчених фахівців для надання допомоги в ідентифікації жертв трагедії", - йдеться в повідомленні.