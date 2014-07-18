Станом на 7 годину рятувальники виявили тіла 121 загиблого в результаті атаки бойовиків на Boeing-777

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"У Шахтарському районі Донецької області о 16 год. 20 хв. 17 липня під час польоту на ешелоні 10 тис. 100 м зник з радарів літак «BOEING 777-200» «Малайзійські авіалінії», який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур, на борту якого знаходилось 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу", - йдеться у повідомленні.Читайте такожПан Гі Мун закликає до повного міжнародного розслідування трагедії з малайзійським літаком

Рятувальники підкреслюють, що о 17 год. 40 хв. пожежу ліквідовано та розпочато пошуки тіл загиблих. Пошукові роботи ускладнені присутністю озброєних сепаратистів, які перешкоджають роботі підрозділів ДСНС.

"Станом на 7 год. 18 липня на місці падіння виявлено 121 загиблу особу. До аварійно-пошукових робіт залучено від ДСНС України 95 чол. особового складу та 18 од. техніки", - повідомляє ДСНС.