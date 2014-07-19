Терористи вивозять уламки літака Boeing-777 у невідомому напрямку

Терористи «Донецької народної республіки» розпочали вивезення уламків збитого літака Boeing-777 у невідомому напрямку.

Про це на своїй сторінці в Facebook (близько 11.15) повідомив радник голови Донецької обласної державної адміністрації Костянтин Батозьський.

«Вранці бойовики підігнали до місця падіння малайзійського лайнера важкі крани й вантажівки та розпочали евакуацію уламків літака в невідомому напрямку», - написав він.

Також Батозьський повідомив: «За ніч терористи перевезли з місця катастрофи 37 тіл загиблих до Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи (проспект Ілліча, 14, територія лікарні Калініна). Лікарі працюють під контролем озброєних людей у масках, що оточили будівлю».

«Я не знаю, як класифікувати ці дії. Я не знаю, чи є в КК стаття за крадіжку останків людських тіл. Я не знаю, чи є у терористів хоч дещиця розуму, співчуття й людяності. Прошу всіх по можливості перешкодити цьому злочину», - написав радник губернатора.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками ймовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

В уряді України заявили, що терористи за підтримки Росії намагаються знищити докази причетності до збитого в Донецькій області літака «Малайзійських авіаліній».

Як заявили в Кабміні, керовані Росією терористи не дають можливості компетентним органам України почати розслідування й відмовляються допустити міжнародне співтовариство та представників іноземних урядів на місце падіння літака.

Уряд України проінформував усі країни-члени ЄС і США про розвиток ситуації.