Кабмін: терористи за підтримки Росії намагаються знищити докази міжнародного злочину

Терористи за підтримки Росії намагаються знищити докази причетності до збитого в Донецькій області літака «Малайзійських авіаліній».

Про це йдеться у заяві уряду України, переданій УНІАН Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як підкреслюється в заяві, керовані Росією терористи не дають можливості компетентним органам України розпочати розслідування і відмовляються допустити міжнародну спільноту і представників іноземних урядів на місце падіння літака.

За даними уряду, терористи вивезли 38 тіл загиблих до моргу м. Донецьк, де фахівці з яскраво вираженим російським акцентом заявили, що вони самостійно будуть проводити розтин. Також терористи ведуть пошук великогабаритного транспорту для вивезення уламків літака на територію Росії, відзначають в Кабміні.

«Уряд України офіційно заявляє: терористи за підтримки Росії намагаються знищити докази цього міжнародного злочину. Ми звертаємося до міжнародної спільноти і закликаємо зобов’язати Росію відкликати своїх терористів і дати можливість українським і міжнародним експертам провести всебічне розслідування обставин трагедії», - наголосили в Кабінеті міністрів.

«Прощення міжнародним злочинцям не буде, як і не буде його тим, хто цих терористів підтримував, тренував, фінансував і постачав зброю», - підкреслюється в заяві.

Зазначається, що уряд України поінформував усі країни-члени ЄС і США про розвиток ситуації.

Урядом забезпечено необхідні технічні засоби та персонал для проведення розслідування та судово-медичних експертиз тіл загиблих, а також забезпечено всі можливості для репатріації тіл до відповідних країн, однак на даному етапі терористичні угрупування унеможливлюють цей процес, констатується в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

На сьогодні, за даними ДСНС, знайдено 186 тіл.

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