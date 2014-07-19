Терористи «ДНР» викрали 36 тіл жертв катастрофи літака Boeing-777
Озброєні бойовики відігнали рятувальників і забрали у більшості всі засоби зв'язку
Терористи «Донецької народної республіки» викрали 36 тіл жертв катастрофи літака Boeing-777.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.
«За інформацією очевидців із місця трагедії: після закінчення активної стадії робіт на місці трагедії, представники «ДНР» прибули до села Розсипне й викрали 36 тіл жертв авіакатастрофи, - сказано в повідомленні. - Озброєні бойовики відігнали рятувальників і забрали у більшості всі засоби зв'язку. Тіла вантажили у вантажівки як мішки».
В ОДА також зазначили, що, «за словами бойовиків, вони мають намір вивезти тіла до Донецька».
«Очевидно, що терористи прагнуть зірвати слідчі дії, й очевидно, що цей крок не має ніякого морального виправдання», - підкреслили в облдержадміністрації.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».
На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.
За даними ДСНС, на сьогоднішній день знайдено 186 тіл.
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