Установки, з яких збито Боїнг, були російські, екіпаж теж - голова контррозвідки СБУ

Про це заявив керівник департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Українська правда.

Він повідомив, що бойовики наразі максимально переховують наявність у них російської зброї.

"У нас зараз багато оперативної інформації, ми її отримуємо і перевіряємо. Взаємодіємо з іноземними партнерами, ФБР, фахівцями з Голландії, Польщі. Партнери з Британії вже на під'їзді", - зазначив Найда.

Читайте такожСБУ оприлюднила докази приховування бойовиками і російською стороною "чорних скриньок" Представник СБУ запевнив, що разом з міжнародними експертами Україні вдасться зібрати достатньо доказів, щоб доказати причетність Росії до збитого літака у міжнародних судах.

"Ми доведемо, що в Україні - не громадянська війна, а терористична діяльність, спровокована Росією", - підкреслив він.

Разом з тим, Найда розповів, що на сьогодні є беззаперечні дані, що установки, з яких був збитий Боїнг-777, були поставлені з Росії, екіпаж теж був російським.