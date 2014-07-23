У Донецьку терористи вимагають прибрати весь транспорт з Привокзальної площі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні наголошується, що станом на сьогоднішній вечір у Донецьку зберігається "стабільно напружена ситуаці".

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У міськраді також повідомили, що терористи звернулися до начальника штабу цивільного захисту станції "Донецьк" з вимогою прибрати весь громадський транспорт з Привокзальної площі.

У зв'язку з цією вимогою, скорочені маршрути громадського транспорту: автобусні маршрути №5, 16, 19, 26, 35а, 46б, 70 будуть доїжджати до диспетчерського пункту "Вул. Соколина, 38а". Трамваї по маршруту №1 "ДМЗ-залізничний вокзал" будуть доїжджати до вулиці Економічної, а тролейбуси маршруту №2 "ДМЗ-залізничний вокзал" - до міської лікарні №20.

Також терористи обмежують рух особистого автотранспорту в районі Привокзальної площі, повідомили у прес-службі.