У Донецьку співробітники СБУ затримали координатора дій бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники викрили та припинили злочинну діяльність створеної російськими спецслужбами з числа громадян України диверсійно-підривної групи, члени якої незаконно постачали в Україну з РФ військове спорядження та найманців.

встановлено, що зловмисники також збирали та передавали терористам відомості військового характеру про дислокацію підрозділів ЗС України в зоні АТО.

21 липня співробітники СБУ захопили одного із керівників групи, який отримував завдання безпосередньо від російських кураторів – громадянина України «Г» (прізвисько «Натан»), уродженця та мешканця Донецька. У нього вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність на користь іноземної держави.

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На даний час вживаються першочергові оперативно-слідчі заходи зі встановлення та затримання усіх членів розвідувально-підривної групи та виявлення інших каналів потрапляння в Україну засобів підтримки бойовиків.