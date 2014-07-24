У Росії озвучили сумнівні докази проти льотчиці Савченко

Про це пише ТСН з посиланням на ЗМІ РФ.

При цьому, в заяві СК значиться, що телефон був вилучений під час затримання на території Росії.

"За нашою версією, Савченко навела вогонь мінометів на журналістів , які перебували поруч з біженцями по телефону. Її вина підтверджується, зокрема, деталізацією дзвінків, зроблених з її мобільного телефону, він був вилучений під час її затримання уже в Росії", - заявив представник СКР Олександр Дриманов.

Однак, в документі про арешт Савченко значиться, що вона "була заарештована на території "ДНР" і "ЛНР"". Крім того, зв'язок з льотчицею пропав ще 17 червня, коли вона потрапила в полон до терористів - і ніяких відомостей про неї не надходило ані родичам, ані в Міноборони України. Після цього, як відомо, Надію вивозили на територію РФ кількома автомобілями з мішком на голові. Яким чином мобільний телефон знаходився при полоненій весь цей час - в СК не уточнюють.

Також у Савченка нібито вилучили карту місцевості, розмічену на квадрати. Тепер в СК готують обвинувачення проти командира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука, оскільки "його підлеглі влаштували мінометний обстріл".

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Тим часом Надія Савченко в СІЗО дала інтерв'ю російським журналістам скандального каналу Lifenews. Інтерв'ю вийшло під гучним заголовком: "Льотчиця Савченко: Ополченці не збивали малайзійський "Боїнг"" Проте в інтерв'ю Надія не виправдовувала донецьких бойовиків, а говорила про те, що збити літак з "Бука" могли тільки професіонали.

"Не коментуйте це, як якісь факти, це моя думка. Якщо це було збито "Буком", то повинні були працювати цілі системи наведення. Є у них там такі спеціалісти? Сумніваюся. Це дійсно повинні були стріляти люди, які не втрачали вправності, або вони промахнулися - тоді може бути", - сказала Надія.