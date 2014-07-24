Україна почала укріплювати кордон з Росією в трьох областях

Це - Харківська, Сумська і Чернігівська області, повідомив речник РНБО Андрій Лисенко, передає радіо "Свобода".

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"Після того, як українська земля буде звільнена від терористів, українсько-російський кордон обов’язково буде мати додаткові загородження", - наголосив Андрій Лисенко.

За даними РНБО, за останні дні збільшилась кількість провокацій на українсько-російському кордоні. Також Росія нарощує кількість військовослужбовців і військової техніки вздовж усього кордону з Україною.