Україна почала укріплювати кордон з Росією в трьох областях
14:40, 24 липня 2014Політика
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Україна розпочала облаштування й укріплення ділянки державного кордону з Росією у тих областях, де немає бойових дій.
фото mischko.livejournal.com
Це - Харківська, Сумська і Чернігівська області, повідомив речник РНБО Андрій Лисенко, передає радіо "Свобода".
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"Після того, як українська земля буде звільнена від терористів, українсько-російський кордон обов’язково буде мати додаткові загородження", - наголосив Андрій Лисенко.
За даними РНБО, за останні дні збільшилась кількість провокацій на українсько-російському кордоні. Також Росія нарощує кількість військовослужбовців і військової техніки вздовж усього кордону з Україною.
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