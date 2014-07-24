РНБО: Військова техніка РФ здійснює провокації на кордоні з Сумською областю

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На кордоні з Україною продовжуються провокації з боку Збройних сил Росії», - зазначив він.

«Учора у Сумській області о 16:20 в пункті пропуску «Грайворон» РФ колона російської військової техніки з прапорами своїх Збройних сил з 7 БТРів та 2 БРДМ на великій швидкості, виїхала на нейтральну смугу пункту пропуску. Після приведення особового складу українського пункту пропуску «Велика Писарівка» до бою, колона повернулась у зворотному напрямку на територію РФ», - заявив речник РНБО.

Читайте такожШість російських вертольотів знову порушили український кордон - РНБОТакож Лисенко розповів, що «учора на російській території напроти Сумської області з напрямку села Безіменне спостерігався також рух військової колони, яка складалась з 7 БТР з російськими прапорами. Колона, звернувши з асфальтової дороги, прослідувала вздовж російсько-українського кордону».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій заявив, що Росія розмістила на кордоні з Україною близько 41 тисячі військовослужбовців.

Парубій наголосив, що Росія продовжує політику ескалації збройного протистояння у східному регіоні України і “докладає всіх зусиль для формування умов щодо введення своїх регулярних військ на територію України під виглядом миротворчих військ”.

За словами Парубія, біля кордону стоїть 150 танків, понад 1 тис. одиниць іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем. Все це озброєння зосереджено у донецькому напрямку.

Секретар РНБО зауважив, така сама ситуація спостерігається і на інших напрямках біля кордону з Україною. За його словами, там зосереджено “близько 300 одиниць військової техніки, у тому числі танків, реактивних систем залпового вогню “Град” та найсучасніші системи “Торнадо”.

21 липня російські ЗМІ повідомляли, що ВПС Росії перекидають в Краснодарський край фронтові бомбардувальники Су-24М і винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ (загалом – 20 літаків), які «відпрацюють застосування високоточної зброї в ході навчань над Чорним морем і на полігоні Ашулук».