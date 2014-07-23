Російські військові облаштували польовий табір поряд з кордоном України
16:31, 23 липня 2014Політика
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Збройні сили Росії облаштували польовий табір неподалік кордону з Україною у Курській області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Збройні сили Росії продовжують нарощувати військову присутність неподалік державного кордону України. Встановлено, що в районі урочища Кручений Ліс Суджанського району Курської області облаштовано польовий табір Збройних сил РФ, наразі там перебувають підрозділи 32-ї окремої мотострілецької бригади (Новосибірська область), 56-го інженерно-саперного полку (Республіка Татарстан) й 24-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ (Новосибірська область)», - заявив він.
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