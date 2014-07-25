У Запоріжжі висунуто підозру в тероризмі двом росіянам і українцю

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що 52-річний громадянин Росії у червні цього року незаконно перетнув український кордон, після чого став стрільцем-водієм військового підрозділу "ДНР". Майже місяць він ніс службу на блокпостах в Слов'янську.

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62-річний пенсіонер, громадянин Росії, незаконно перебував на території України з кінця червня, брав участь у бойових діях у складі підрозділів "ДНР" і забезпечував функціонування цієї терористичної організації.

За даними слідства, 33-річний українець сприяв терористам з "ДНР", повідомляючи їм інформацію військового характеру, а також організував у Волновасі Донецької області незаконний референдум щодо незалежності "ДНР".

Розслідування проводиться за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("створення, участь або сприяння терористичній групі чи організації"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Всіх фігурантів виробництв затримали працівники СБУ в середині липня під час спроби виїхати в Росію.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Генеральна прокуратура визнала самопроголошені "Донецьку народну республіку" і "Луганську народну республіку" терористичними організаціями.