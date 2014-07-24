Новим "спікером парламенту" самопроголошеної "ДНР" став член КПУ - РНБО
Про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Новим «спікером парламенту» самопроголошеної «Донецької народної республіки» став член Комуністичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«За оперативною інформацією, головою самопроголошеного парламенту так званої ДНР обрано члена Комуністичної партії України», - заявив він.
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***Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 18 липня «спікер парламенту» самопроголошеної ”ДНР” Денис Пушилін пішов у відставку. Замість нього обрали Бориса Литвинова, який був ”керівником у справах ради міністрів” ДНР.