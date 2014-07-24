Новим "спікером парламенту" самопроголошеної "ДНР" став член КПУ - РНБО

Новим «спікером парламенту» самопроголошеної «Донецької народної республіки» став член Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За оперативною інформацією, головою самопроголошеного парламенту так званої ДНР обрано члена Комуністичної партії України», - заявив він.

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***Раніше російські ЗМІ повідомляли, що 18 липня «спікер парламенту» самопроголошеної ”ДНР” Денис Пушилін пішов у відставку. Замість нього обрали Бориса Литвинова, який був ”керівником у справах ради міністрів” ДНР.