МВС порушило справу щодо глави "Справедливої Росії" за підтримку бойовиків
МВС відкрило кримінальне провадження стосовно голови партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова за підтримку груп бойовиків, які діють на сході України.
Як повідомляє прес-служба МВС, встановлено, що на офіційному сайті партії "Справедлива Росія" було розміщено лист керівника терористичної організації "Луганська народна республіка" ("ЛНР") Валерія Болотова №51 від 5 липня 2014 року, адресований голові названої політичної партії Сергію Миронову.
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У листі висловлюється вдячність за надання гуманітарної допомоги і фінансової підтримки представникам "ЛНР". Таким чином, зазначено у повідомленні МВС, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний громадянин Росії Сергій Миронов.
Головним слідчим управлінням МВС за результатами розгляду матеріалів Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС 25 липня внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування по ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу ("організація фінансування дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків").
Головним слідчим управлінням МВС вживаються заходи щодо виклику Сергія Миронова для проведення слідчих дій. У разі неявки зазначеної особи будуть вживатися заходи щодо її примусового супроводу за рішенням слідчого судді до місця виклику. Надалі зазначеній особі буде оголошено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошено у розшук.