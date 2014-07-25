МВС порушило справу щодо глави "Справедливої Росії" за підтримку бойовиків

Як повідомляє прес-служба МВС, встановлено, що на офіційному сайті партії "Справедлива Росія" було розміщено лист керівника терористичної організації "Луганська народна республіка" ("ЛНР") Валерія Болотова №51 від 5 липня 2014 року, адресований голові названої політичної партії Сергію Миронову.

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У листі висловлюється вдячність за надання гуманітарної допомоги і фінансової підтримки представникам "ЛНР". Таким чином, зазначено у повідомленні МВС, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний громадянин Росії Сергій Миронов.

Головним слідчим управлінням МВС за результатами розгляду матеріалів Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС 25 липня внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування по ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу ("організація фінансування дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків").

Головним слідчим управлінням МВС вживаються заходи щодо виклику Сергія Миронова для проведення слідчих дій. У разі неявки зазначеної особи будуть вживатися заходи щодо її примусового супроводу за рішенням слідчого судді до місця виклику. Надалі зазначеній особі буде оголошено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошено у розшук.