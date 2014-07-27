Порошенко доручив розслідувати замахи на мерів Львова і Кременчука
04:14, 27 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко доручив МВС оперативно розслідувати вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва та обстріл будинку мера Львова Андрія Садового.
Невідомі обстріляли будинок Садового / Фото УНІАН
Про це він написав у своєму Твіттері.
"Доручив оперативно провести необхідні розслідування щодо вбивства мера Кременчука та обстрілу будинку мера Львова", - написав Порошенко.
Нагадаємо, мера Кременчука було вбито трьома пострілами вчора зранку, а перед тим уночі з важкої зброї було обстріляно будинок мера Львова Андрія Садового.
#Poroshenko : Доручив оперативно провести необхідні розслідування щодо вбивства мера Кременчука та обстрілу будинку мера Львова.
— Петро Порошенко (@poroshenko) July 26, 2014
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