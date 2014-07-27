Порошенко доручив розслідувати замахи на мерів Львова і Кременчука

Президент України Петро Порошенко доручив МВС оперативно розслідувати вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва та обстріл будинку мера Львова Андрія Садового.

Про це він написав у своєму Твіттері. "Доручив оперативно провести необхідні розслідування щодо вбивства мера Кременчука та обстрілу будинку мера Львова", - написав Порошенко. Нагадаємо, мера Кременчука було вбито трьома пострілами вчора зранку, а перед тим уночі з важкої зброї було обстріляно будинок мера Львова Андрія Садового. #Poroshenko : Доручив оперативно провести необхідні розслідування щодо вбивства мера Кременчука та обстрілу будинку мера Львова. — Петро Порошенко (@poroshenko) July 26, 2014

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