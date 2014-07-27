ЗМІ: В мера Кременчука влучили три кулі

Про це повідомляє місцеве видання Телеграф із посиланням на джерело.

Раніше повідомлялося, що дві кулі нібито потрапили в автомобіль, а одна - в груди Олега Бабаєва.

Читайте такожУ Кременчуці кілька тисяч людей прийшли вшанувати пам'ять убитого мераТаке припущення з'явилося після того, як свідки заявили про три постріли, і на машині були виявлені сліди від двох випущених куль.

У МВС розглядають можливість зв'язку вбивства мера з його професійною діяльністю, підприємницької або особистого конфлікту.