ЗМІ: В мера Кременчука влучили три кулі
01:34, 27 липня 2014Політика
0 0
Всі три випущені кулі влучили у вбитого вранці мера Кременчука Олега Бабаєва.
Олег Бабаєв був убитий трьома пострілами / pentagon.in.ua
Про це повідомляє місцеве видання Телеграф із посиланням на джерело.
Раніше повідомлялося, що дві кулі нібито потрапили в автомобіль, а одна - в груди Олега Бабаєва.
Читайте такожУ Кременчуці кілька тисяч людей прийшли вшанувати пам'ять убитого мераТаке припущення з'явилося після того, як свідки заявили про три постріли, і на машині були виявлені сліди від двох випущених куль.
У МВС розглядають можливість зв'язку вбивства мера з його професійною діяльністю, підприємницької або особистого конфлікту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter