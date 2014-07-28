За минулу добу в Луганській області загинули 13 бійців батальйону "Айдар" (виправлено)
За минулу добу в Луганській області в боях з терористами загинули 13 бійців батальйону територіальної оборони "Айдар".
Про це повідомляється на сторінці батальйону "Айдар" в соцмережі. "Протягом доби підрозділи батальйону брали участь в трьох різних операціях за різними напрямками навколо міста Лутугіне", - сказано в повідомленні.
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"У кожної з груп були втрати. Всього загиблими батальйон втратив 23 людини. Обставини боїв, а також повний поіменний список загиблих воїнів будуть опубліковані після уточнення", - йдеться в повідомленні.
"Ми сумуємо за своїм побратимам і йдемо в бій першими. Героям слава!", - наголошується в повідомленні.
Пізніше заступник командира батальйону Валентин повідомив у ефірі Громадського ТБ, що за добу загинули 23 бійці АТО, з них 13 - з батальйону "Айдар".