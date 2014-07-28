За минулу добу в Луганській області загинули 13 бійців батальйону "Айдар" (виправлено)

Про це повідомляється на сторінці батальйону "Айдар" в соцмережі. "Протягом доби підрозділи батальйону брали участь в трьох різних операціях за різними напрямками навколо міста Лутугіне", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПереговорна група за підтримки батальйону «Айдар» звільнила ще 6 військовополонених

"У кожної з груп були втрати. Всього загиблими батальйон втратив 23 людини. Обставини боїв, а також повний поіменний список загиблих воїнів будуть опубліковані після уточнення", - йдеться в повідомленні.

"Ми сумуємо за своїм побратимам і йдемо в бій першими. Героям слава!", - наголошується в повідомленні.

Пізніше заступник командира батальйону Валентин повідомив у ефірі Громадського ТБ, що за добу загинули 23 бійці АТО, з них 13 - з батальйону "Айдар".