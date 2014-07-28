За минулу добу загинули 23 бійці АТО, з них 13 "айдарівців" - заступник командира

Як повідомляє Українська правда, про це в ефірі "Громадського ТБ" заявив заступник командира батальйону "Айдар" Валентин.

За його словами, 23 загиблих - це втрати загалом сил антитерористичної операції, з яких 13 бійців "Айдару" і 10 бійців інших сил АТО.

Водночас речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко під час брифінгу повідомив, що не може назвати офіційної цифри загиблих. Він зазначив, що наразі триває атака військ.

Нагадаємо, раніше на сторінці батальйону в Facebook з'явилося повідомлення, що 27 липня в боях загинули 23 бійці "Айдару", які брали участь у трьох різних операціях за різними напрямками навколо міста Лутугине Луганської області.

"У кожній з груп були втрати. Всього загиблими батальйон втратив 23 людини", - сказано в повідомленні.