А що скаже БЮТ про дострокові вибори?

У політичних дискусіях навколо розблокування роботи Верховної Ради в хід пішли щонайвагоміші аргументи. Екс-міністр юстиції, нашоукраїнець Роман Зварич гнівно відкинув можливість торгів своєї політичної сили з регіоналами щодо „стратегічного питання НАТО” і нагадав своїм опонентам, що від сьогодні включився „лічильник”. Ішлося зовсім не про те значення цього слова, до якого звикли у певних донецьких колах. Роман Петрович мав на увазі розпуск парламенту.

На думку депутата, від 6 лютого пішов відлік місячного терміну, передбаченого Основним Законом: Президент, відповідно до Конституції, має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом 30 днів на черговій сесії не відбуваються пленарні засідання. На репліку, що Президент не може розпускати Раду ще рік, Зварич зауважив, що в минулорічному указі Президента про дострокове припинення повноважень не йшлося. "Президент визнав лише неповноважність Верховної Ради України", – заявив він. Інакше кажучи – Президент не припинив повноваження, а констатував їх припинення, оскільки більш як третина депутатів відмовилися від своїх мандатів.

Тож чи підхопить Україна естафету дострокових парламентських виборів від Італії, де їх призначив Президент Джорджо Наполітано, розпустивши перед тим найвищий законодавчий орган країни?

Це питання жваво хвилює українських політиків. Приміром, однопартієць Зварича, спікер ВР Арсеній Яценюк не вбачає необхідності у проведенні дострокових парламентських виборів. Мовляв, цей привид існує виключно в думках політологів та експертів. Аргументація у професійного економіста дуже прагматична: жоден політичний штаб неспроможний профінансувати дострокові вибори. До того ж, трохи загадково відзначив Яценюк, сьогодні дуже легко спрогнозувати фаворитів перегонів. А тому він закликав „політичних керманичів” почути його слова й подумати, чи не варто все ж прийти у вівторок (12 лютого) до стін парламенту й почати працювати.

Днем раніше „самооборонець” Давид Жванія зазначав, що блокування трибуни є згубною практикою, і якщо воно триватиме, все може скінчитися достроковими виборами. „Ми до них готові”, – упевнено заявив претендент на посаду керівника Антимонопольного комітету.

Попередник Яценюка в спікерському кріслі Володимир Литвин роздратовано заявив, що готовий внести проект постанови про дострокові вибори до ВР, якщо на цьому наполягатимуть інші політичні сили. Але академік має підозру, що колеги-політики насправді не наполягатимуть на такому самогубному кроці.

Мовляв, сьогодні політичні сили лише лякають одна одну проведенням дострокових виборів. Але, впевнений Литвин, у такий спосіб нікому не вдасться шантажувати одне одного.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив на засіданні опозиційного уряду, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися в найближчий час. На це він бачить свої причини: «Коаліція в такому складі, яка вона є, непрацездатна, і непрацездатний парламент». А тому, на думку тіньового прем’єра, «дострокові вибори, скоріш за все, не за горою, вони вже наближаються».

У свою чергу, авторитетні регіонали Борис Колесников та Олександр Єфремов практично в один голос заявляють, що ПР не ініціює новий виборчий процес, але до цього процесу готова у будь-яку мить. Як дещо плутано висловився Єфремов, «якщо питання зайде в ситуацію, коли дострокові вибори будуть неминучими, це не буде тим предметом, який змусить Партію регіонів не відстоювати інтереси своїх виборців».

Ще рішучішим був „анфан террібль” української політики Нестор Шуфрич, який заявив, що проведення дострокових виборів буде перемогою опозиції.

Показово, що тим чи іншим чином про перспективу дострокових парламентських виборів висловилися всі парламентські сили – за винятком однієї. БЮТ скромно змовчав. Таке враження, що тимошенківці просто бояться сполохати своє щастя, яке їм несуть дочасні перегони. Адже всі політологи в один голос пророкують БЮТ значне поліпшення результату на дострокових виборах (за рахунок не лише НУ–НС, а й „Регіонів”). Роздача двохсот доларів на душу населення і вміла соціальна риторика Тимошенко справили на це населення незабутнє враження. Згадаємо: Яценюк теж казав, що фаворитів дострокових виборів спрогнозувати легко.

Тому більш схожі на істину думки тих експертів, які вважають, що всі гучні заяви про дострокові вибори є не чим іншим як примітивним взаємним шантажем. Як зазначив політолог Вадим Карасьов, якого вважають близьким до Секретаріату Президента, ні ПР, ні НУ–НС сьогодні насправді не готові до дострокових виборів. А БЮТ має шанси взагалі отримати переконливу більшість у Верховній Раді. „Дострокові вибори – це надування пузиря загрози, щоб стимулювати супротивників БЮТ як у таборі НУ–НС, так і в таборі ПР. Підсумком може стати зміна конфігурації коаліції – перехід до „широкої” і відставка уряду Тимошенко”, – вважає Карасьов.

От тільки чи не вийде все, як водиться в українському політикумі, з точністю до навпаки? Чи не сахнуться натомість стривожені „дони” до Юлії Володимирівни, яка вже жартома натякнула на готовність прийняти їх „у лоно”? Звісно, за умови виконання 20-ти (ре)приватизаційних пунктів...

Валентина Ляшенко, спеціально для УНІАН

P.S. Коли матеріал був готовий до виходу, Юлія Тимошенко висловила свою позиціющодо дострокових вибоів.