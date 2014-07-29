Гройсман заявляє, що ВР 31 липня ратифікує угоду щодо катастрофи “Боїнга-777”

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Гройсман зазначив: “Ця угода буде ратифікована в четвер”.

Він додав, що в цьому питанні “є повна підтримка прем'єр-міністра України”.

Гройсман зазначив, що ратифікація угоди “дасть можливість інших дій, пов'язаних з якнайшвидшим розслідуванням того, що трапилося”.

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Він нагадав, що вчора була підписана ще одна частина угоди, яка має бути також ратифікована в четвер.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, що вже є попередня інформація, яку озвучив високопосадовець США з приводу того, що «Боїнг-777» було збито з території, яка контролюється терористами, а «ниточки тягнуться до Кремля», Гройсман зазначив: «У мене немає підстав не довіряти цій інформації».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу. Усі вони загинули.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам. (За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнга» перебували 192 громадянина Нідерландів)

28 липня Україна та Нідерланди уклали угоду про Міжнародну місію захисту розслідування, яка створюється з метою сприяння збору решток та проведення розслідування на місті авіакатастрофи літака «Боїнг» Malaysia Airlines, що сталася 17 липня.

До складу місії входять експерти та представники поліції Нідерландів, Австралії та інших країн, громадяни яких перебували на літаку.

29 липня президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування (№0088).

Ратифікація угоди Верховною Радою планується у четвер, 31 липня 2014 року.