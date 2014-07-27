Упізнано перше тіло жертви аварії Боїнг-777

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на нідерландський уряд.

Читайте такожУкраїна делегувала Нідерландам розслідування катастрофи літака Boeing-777 Згідно з повідомленням, ім'я та стать жертви, громадянина Нідерландів, не розголошуються.

Наразі понад 200 експертів працюють у військових казармах міста Гільверсум над упізнанням решток загиблих пасажирів Боїнга-777, збитого над Донбасом.

Нагадаємо, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих.

Тіла перевезли до Харкова і поступово перевозять до Нідерландів для проведення упізнання та експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.