Євген Червоненко: Я перекрию відкати під Євро-2012 – я вже маю броньовик для охорони

Голова Національно агентства з питань підготовки та проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген Червоненко відповів на запитання УНІАН.

Перед самим інтерв’ю пан Червоненко дав прес-конференцію в УНІАН. На ній він окреслив своє бачення шляхів розв’язання багатьох проблем підготовки чемпіонату.

Зокрема, Червоненко сказав, що планує залучити міжнародні аудиторські компанії для контролю за використанням коштів, які витрачатимуться на Євро–2012. Він переконаний, що Євро в Україні “витягнуть” не державні вливання, а лише приватні інвестиції. Відповідно, наголосив керівник агентства, він робитиме все можливе, щоб український парламент найближчим часом "прийняв закон про концесію, та законодавчо забезпечив для всіх потенційних інвесторів єдине "інвестиційне вікно".

При цьому, за його словами, до потенційних інвесторів виставлятимуться жорсткі вимоги. Зокрема, вони повинні гарантувати виконання своїх зобов’язань, інакше – "понесуть великі штрафні санкції".

Крім того, Червоненко переконаний, що очолювана ним структура має брати участь у відборі інвесторів для підготовки інфраструктури чемпіонату. “Але не самостійно, – уточнив він, – а саме з провідними консультантами".

Крім того, зауважив Червоненко, агентству "мають бути надані спеціальні повноваження". Воно має стати головним розпорядником коштів і мати контролюючі функції. Він зауважив, що агентство вимагатиме на державному рівні спеціальної процедури проведення тендерів, вирішення "земельного питання" тощо.

Раніше, як відомо, Євген Червоненко займався бізнесом з виробництва безалкогольних напоїв (компанія “Орлан”) та автоперевезень. Обіймав посади голови Держкомрезерву, міністра транспорту, був народним депутатом від “Нашої України”, під час президентської кампанії 2004 року займався питаннями охорони Віктора Ющенка. До призначення на посаду керівника агентства працював головою Запорізької облдержадміністрації.

Прес-конференція залишила по собі непрості емоції. З одного боку, енергія, активність пана Червоненка вселяють оптимізм. З іншого боку, проблем – маса. Отже, у кожному з нас оптиміст сперечається з песимістом, скептиком. Прорвемось – не прорвемось… Ми вирішили не згладжувати ці почуття під час інтерв’ю. Один з журналістів буде "оптимістом", другий – "скептиком". Кожен запитає нашого співрозмовника зі своєї позиції. Щось на зразок “хорошого” і “ поганого поліцейського”.

ДОКУМЕНТИ ЩОДО НСК “ОЛІМПІЙСЬКИЙ” Я ДІСТАВ ШПИГУНСЬКИМ СПОСОБОМ

ОПТИМІСТ: Пане Євгене, кілька днів тому в УНІАН на прес-конференції відомого бізнесмена Вадима Рабиновича запитали, як він ставиться до Вашого призначення. Він сказав, що позитивно оцінює це призначення, враховуючи Вашу пробивну енергію, Вашу харизму, ініціативність... СКЕПТИК: Але він же висловив припущення, що Вам не дадуть нічого зробити. Ось, мовляв, створили комісію з розв’язання проблеми навколо будівництва торговельного центру біля НСК “Олімпійський”, а представника Вашого відомства навіть не включили туди. Отже, натякнув Рабинович…

ЧЕРВОНЕНКО: Нічого в мене не вийде? Не поспішайте. Я залишуся Євгеном Червоненком 2008 року – зі школою дворічного губернаторства в біло-блакитній області, де я мав рейтинг підтримки 60%. Я вмію слухати й чути, але я вмію й переконувати. Я битимусь до останнього, якщо я крайній у ситуації з підготовкою Євро–2012.

Я ніколи не ганьбив Президента, не зганьблю й тепер, коли він призначив мене на цю посаду.

Найбільша загроза – у конфлікті інтересів. Ви розумієте, скільки вступають у конфлікт навколо Євро. Я відразу сказав, що виводжу державні гроші під телескопи журналістів, щоб стежила вся країна. Хай міжнародні спостерігачі проводять ці тендери – я не хочу до них підходити. Я хочу створити умови для інвесторів. Але мене хочуть збити на зльоті, дехто не хоче бачити мене в уряді.

СКЕПТИК: Хто ж це хоче Вас збити?

ЧЕРВОНЕНКО: Не коментую... Лише хочу служити одному – хоч на міліметр, хоч на сантиметр досягти прогресу... І поки я на цій посаді, я це робитиму. Зброя моя – це ваша позиція (засобів масової інформації. – Авт .) і позиція Президента. І підтримка народу за мою відвертість, за те, що я робитиму.

СКЕПТИК: Чому ж тоді, справді, у комісії щодо “Олімпійського” не представлене Ваше відомство?

ЧЕРВОНЕНКО: Це запитання до пана Васюника, який підписував меморандум щодо “Олімпійського” (Іван Васюник – віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань. - Авт .).

СКЕПТИК: А причому тут Васюник? Ви ж, здається, самі мали отримати статус віце-прем’єра?

ЧЕРВОНЕНКО: Я так розумію, що рішенням уряду Васюник призначений на період, поки з’ясується питання зі спеціальним віце-прем’єром... Усі міністри, з якими я говорив, згодні, що така окрема посада має бути, бо в кожного віце-прем’єра, у кожного міністра є свої завдання…

СКЕПТИК: То хто ж усе-таки є Вашим опонентом? Хто не зацікавлений у наданні Вам статусу віце-премєра?

ЧЕРВОНЕНКО: Ті, кому не потрібен прозорий процес навколо Євро. Але я зроблю все, аби забезпечити цю прозорість. Для цього я маю бути над процесом, над всіма інтересами. І я маю твердий намір об’єднати всіх власників команд вищої ліги, капітанів української економіки...

ОПТИМІСТ: Тим самим, Ви вважаєте, станете “над інтересами”?

ЧЕРВОНЕНКО: Так, я маю право займати лише одну позицію – позицію здорового глузду та ринкових відносин. Як приклад, згадаю “Запоріжсталь”. Коли підприємство було державним, там були квоти однієї відомої політичної партії. Коли “Запоріжсталь” стала приватною, уже ніхто нікому ніякої квоти не дасть.

З приватним власником завжди можна домовитись, оскільки він діє в координатах чіткої логіки. Але з протилежного боку так само має бути чітка логіка.

Та ж проблема “Олімпійського” під цим кутом зору зовсім не виглядає невирішуваною. Я б узагалі запропонував зберегти 300 млн. доларів (півтора мільярда гривень), виділених на реконструкцію НСК “Олімпійський”, віддати їх на дороги. А наприклад, тому ж «Юджину» (власник торговельного центру, що біля стадіону. – Авт .) запропонувати провести реконструкцію стадіону, зробити все за вимогами. А за це надати десь землю чи щось інше, аби він мав інтерес відбити затрати й заробити.

ОПТИМІСТ: Тобто зноситься торговельний центр, реконструюється стадіон, а в іншому місці “Юджину” як компенсацію дають землю?

ЧЕРВОНЕНКО: Є купа варіантів... Один з них – спорудження нового стадіону. Це записано в гарантіях держави з підготовки Євро... Києву новий стадіон потрібен, і він буде. Поки, до літа 2010, будемо, як від нас вимагають, реконструювати “Олімпійський”. А паралельно потрібно будувати новий стадіон. Такій країні, як Україна, потрібен великий стадіон, навколо якого буде місто майбутнього. Це моє переконання, і я це відстоюватиму.

СКЕПТИК: Але поки що, погодьтесь, виходу не видно. Про новий стадіон щось нічого конкретного не чути. А зі старим теж ніяк визначитись не можемо. Збиралися знести торговельний центр, з помпою оголосили про підписання меморандуму про знесення між Мінмольдспорту та фірмою-забудовником. А потім, уже без помпи, відмінили ту церемонію…

ЧЕРВОНЕНКО: Не знаю, мене до цього не залучили, я документи щодо меморандуму дістав шпигунським способом.

СКЕПТИК: І як Ви це пояснюєте? Може, Президент вважає, що у Вас є своя позиція, яка може зіграти негативну роль?

ЧЕРВОНЕНКО: Ні, не Президент розробляв меморандум... Розробляв віце-прем’єр, залучали Мінмолодьспорту. І знаєте, меморандум ні до чого не зобов’язує... Я це сказав на нараді у Васюника. До речі, до підписання меморандуму “Юджин” був готовий, готова була держава. Мене не залучали... Я надсилав офіційний лист з проханням залучити мене до цього процесу.

СКЕПТИК: І все одно не залучили?

ЧЕРВОНЕНКО: Все одно... На цей час – ні. Але я нікого не звинувачую...

ОПТИМІСТ: Ви дуже дипломатичний...

ЧЕРВОНЕНКО: Так. А Ви б на моєму місці були іншими?

Я ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЄВРЕЙСЬКОГО КОНГРЕСУ, ПІД МОЄ ЧЕСНЕ ІМ’Я ПРИЙДУТЬ ГРОШІ

СКЕПТИК: Як Ви сподіваєтеся прийняти необхідні закони? У Раді 450 депутатів, коаліція нараховує 226 голосів, а всі інші хочуть вас завалити...

ЧЕРВОНЕНКО: Заваліть мене, поставте іншого. Але не можна завалити ідею...

Я вам скажу відверто, що серед наявних осіб немає більш толерантної фігури (ніж Червоненко. – Авт.), і я це вже довів у Запоріжжі. Обстановка в області загалом влаштовує помаранчевих (я сам помаранчевий), біло-голубих, “бютівців”... Я вважаю, що мені вдасться переконати (парламент. –Авт.), і я проситиму Президента – зібратися з найгостріших питань для внесення змін до законодавства щодо Євро 2012 в окремому режимі. Зберіться на день, а потім ідіть воюйте, блокуйте трибуни.

Це ж наша гідність!

СКЕПТИК: А внутрішня опозиція в НУ–НС не стромляє палиці в колеса?

ЧЕРВОНЕНКО: Я давно поставив собі за правило, що у Євгена Червоненка немає ворогів. Це мої вороги думають, що вони мої вороги. У мене є мета. Усе інше мене не обходить. Я – автогонщик і їду до кінця. Мені дано завдання, у мене секундомір пішов, я їду. Швидко чи не швидко – скаже історія. Але моє ім’я – це є моя велика капіталізація.

ОПТИМІСТ: Наскільки Ви розраховуєте скористатися своїм впливом у єврейських колах? Здається, поза дискусією, що це надвагомий резерв…

ЧЕРВОНЕНКО: Розраховую. Я – віце-президент Європейського єврейського конгресу. За моїм дзвінком приїжджають (в Україну. – Авт.) юридичні фірми. Під мої гарантії, під моє чесне ім’я зараз прийдуть великі фонди. Усе!

Не подобаюсь? Робіть самі.

Я самодостатня людина. Я – спеціальний посланник Європейського єврейського конгресу – найвпливовішої громадської організації Європи і країн Східної Європи...

МЕНІ ВЖЕ ПРИГНАЛИ БРОНЬОВИК ДЛЯ ОХОРОНИ: Я ХОЧУ ПЕРЕКРИТИ ВІДКАТИ

ОПТИМІСТ: Отже, після того, як ми з’ясували, що Ви серйозно розраховуєте на допомогу єврейського лобі… СКЕПТИК: Ой-ой-ой...

ЧЕРВОНЕНКО: Уточню свою позицію. Я розраховуватиму на те, що великі гроші – це демократія, це підвищення капіталізації всієї країни. Крім того, я розраховую на всіх, кого в цій країні називають олігархами. Їм непотрібно, як кажуть, «тирити» бюджет. Їм потрібен мультиплікатор вартості країни на все, що вони будують на Євро–2012.

Повірте, я знаю, що зі мною буде після прес-конференції в УНІАН. Я не спав всю ніч, хоча вже й не п’ю... Але я сказав правду – як менеджер.

ОПТИМІСТ: Що ж Ви такого сказали? Начебто нічого особливого…

Нічого особливого, коли не враховувати ціну питання. Розумієте, я хочу перекрити фінансовими радниками всі інтереси навколо тендерів, усі відкати, хабарі. Є в нас структури, які хочуть усі тендери проводити, перекачувати собі гроші. Я ж віддам тендери в руки, наприклад, «Ерст енд Янг». Мені вже пригнали броньовик (для охорони. – Авт.), “Мерседес” – старий, але випробуваний. Я їздитиму на ньому, але стоятиму на своїй позиції.

СКЕПТИК: Але за сьогоднішнім законодавством іноземні фірми не можуть проводити тендери, треба його змінювати. І як Ви оперативно проведете ці зміни, враховуючи реалії роботи, чи точніше нероботи (блокування) нашого парламенту. Плюс хисткість коаліції…

ЧЕРВОНЕНКО: Був такий академік Курчатов, так от він казав: «Якщо людина хоче – вона шукає засоби, якщо не хоче – шукає причини». Я шукати причини не буду.

Потрібне рішення може прийняти навіть уряд, нове законодавство не потрібне.

Зрозумійте, не діяти ми не можемо. Над нашими тендерними процедурами сміється весь світ. Це зробили офіційну відмивку грошей... Офіційні прибутки тендерних агенцій заминулий рік становили 6,5 мільярда гривень, або більш як мільярд доларів!

Півроку про це говорять, а нічого не робиться...

Щодо Євро-2012 – теж так хотіли...

Ні! Тендери має проводити переможець конкурсу. Є ж «Ерст енд Янг», “Бейкер і Маккензі”, “Артур Андерсен”, “Прайс Вотерхаус” – ті, хто не візьмуть хабара, а візьмуть на себе відповідальність.

ОПТИМІСТ: Справді, в усьому світі діє інститут фінансових радників...

ЧЕРВОНЕНКО: І в нас діятиме. А як інакше залучити іноземні інвестиції? “Голдман Сакс”, “Морган Стенлі”, інші – я не хочу нікого виділяти... Є перша п’ятірка компаній у світовому рейтингу, вона всесвітньо відома. Уряд має на конкурсній основі вибрати ту чи іншу компанію. І – вперед.

СКЕПТИК: Але наскільки швидким буде те “вперед”? Самі кажете, навіть меблі для офісу закупити – потрібно проводити тендер. А приміщення? Ви ж новоутворена структура…

ЧЕРВОНЕНКО: Нічого, уже пробили приміщення рішенням уряду. Дві тисячі квадратних метрів.

Я не чекаю... Якщо я чекатиму тендери на комп’ютери, стільці, папір, машину, то я просто можу йти в туалет... І повірте, я сам доплачую людям. У мене немає іншого виходу. Ну, як я можу взяти фахівця з дипломом MBI, зі знанням мов, якщо розраховуватиму лише на бюджетне фінансування?

ОПТИМІСТ: Наскільки можна було зрозуміти з Ваших заяв на прес-конференції, агентству допомагають різні фірми... СКЕПТИК: Певно ж, за «спасибі» допомагають?

ЧЕРВОНЕНКО: Ви можете іронізувати, але, наприклад, юридична фірма “Кисіль і партнери” допомагає безкоштовно. Благодійний фонд «Українські ініціативи»...

СКЕПТИК: Ахметов?

ЧЕРВОНЕНКО: А чому ні? Я всім надсилаю один месидж. У мене на футболці не написано «Динамо–Київ», чи «Шахтар», чи «Дніпро». Там – Україна.

ПОДИВІТЬСЯ НА МОЇ ЗУБИ...

ОПТИМІСТ: Ви казали, що в підготовці до Євро задав темп Президент... СКЕПТИК: Але в нас так часто трапляється, що Президент темп задав, а всі його (той темп) мали “в одному місці”...

ЧЕРВОНЕНКО: Подивіться на мої зуби… (Показує зуби. – Авт.) Поки що в мене вистачить сил. А про моє призначення Президент сказав: “Я знаю одну людину, яка буде (образно) ламати руки, матюкатись, але йтиме вперед.

ОПТИМІСТ: Це, звичайно, Ви?

ЧЕРВОНЕНКО: Так. Я не підведу.

ОПТИМІСТ: 21 січня пройшло засідання Координаційна ради з підготовки до Євро-2012 при Президентові...

ЧЕРВОНЕНКО: Так. Я вже виконав усі завдання, усе, що стосується агентства, ми подали першими...

СКЕПТИК: Президент сказав, що дає десять днів для підготовки плану заходів... А Секретаріат за сім днів має підготувати проекти невідкладних законодавчих змін. Усі ті дні минули. Вони розроблені?

ЧЕРВОНЕНКО: Це питання до Секретаріату.

СКЕПТИК: А Вас до цього процесу не залучили? ЧЕРВОНЕНКО: Ні. Ми подали все, що від нас вимагалося і до уряду, і до Секретаріату.

Я ТРУСИ ФУТБОЛІСТАМ НЕ ОДЯГАТИМУ

ОПТИМІСТ: Ви сказали на прес-конференції, що під об’єкти для Євро–2012 можна виділяти землі, які належать Міністерству оборони...

ЧЕРВОНЕНКО: Так, це найліпший варіант, бо ці землі не обтяжені прихованою місцевою приватизацією.

СКЕПТИК: А міністр оборони Юрій Єхануров знає про Вашу ініціативу?

ЧЕРВОНЕНКО: На прес-конференції, наприклад, я говорив про воєнний завод у Львові. Напевне, ще не знає...

СКЕПТИК: А не станеться, як свого часу із землями, що належать Міноборони? Наприклад, у Одесі, де розгорівся відомий конфлікт із військовим училищем, яке займає непогану землю?

ЧЕРВОНЕНКО: У мене немає конфліктів. Є указ Президента про військові об’єкти... Я даю пропозиції. Виконають їх чи ні – це не моє. Я ж не вирішую ці питання. Вирішують Президент, Єхануров...

ОПТИМІСТ: Але Ви, звичайно ж, розмовляли на цю тему з Єхануровим?

ЧЕРВОНЕНКО: Ще не встиг. Я літаю. Я вночі сюди приїжджаю – пишу. А вранці на вертоліт – і погнав...

ОПТИМІСТ: Цікаво, що за Вашими словами, футбольний складник у підготовці до Євро-2012 все зменшується. Ви спочатку казали про 30 відсотків футболу, потім – про 20, а тепер уже – про 10 відсотків. Решта, мовляв, – політика та економіка. Тобто, Федерації футболу все менше залишається роботи…

ЧЕРВОНЕНКО: Не переймайтесь, Федерації футболу вистачить... Федерація – законодавець моди: вона мусить підготувати збірну України... Не я ж її готуватиму... Приїдуть інші збірні – хай грають. Я що, футболістам труси одягатиму?

КОЛИ БОЖЕВОЛІТИМУ, ПОЇДУ НА “ЧАЙКУ”, ПОТРЕНУЮСЬ НА ГОНОЧНІЙ МАШИНІ

ОПТИМІСТ: Ми все про футбол та про Євро-2012. Багато залишилося поза увагою. Ваше особисте життя...

ЧЕРВОНЕНКО: Почекай. Не треба, немає в мене особистого... Я пішов з автоспорту, але коли божеволітиму, поїду на “Чайку” (спорткомплекс під Києвом. – Авт.), потренуюсь. Машина моя там стоїть...

СКЕПТИК: Правильно, повернемось до Євро. Коли на прес-конференції Ви говорили про механізм залучення коштів під Євро, сказали таку фразу: «Не хочу підходити до державних грошей взагалі». Так уже й не підійдете?

ЧЕРВОНЕНКО: Маю на увазі, що мушу до них підходити. Але хочу зробити такий механізм, за яким ніхто – від прибиральниці до прем’єра – не зможе мені дорікнути, що я щось узяв...

Ви пам’ятаєте скандал, коли мене знімали (з міністра транспорту. – Авт.). Одна людина з того уряду сказала – ось, мовляв, Червоненко зробив “під себе” Укртрансконтейнер”, забрав під фірму державну землю. А це брехня! Я казав тоді – та мене не чули. Не забрав нічого Червоненко. Сьогодні “Транс контейнер” уже переробляє 600 тисяч ТЕО – це найвдаліший логістичний проект України. А хто його власники – мене взагалі не турбує. І тепер зі мною погоджуються ті, хто були моїми опонентами.

СКЕПТИК: Не лише про “Трансконтейнер” говорили, коли Вас знімали. А й про приватизацію “Укрспецвагону”, Українського державного центру транспортного сервісу “Ліски”, про Іллічівський порт, Експрес-банк...

ЧЕРВОНЕНКО: Я вже не міністр транспорту. Я зробив дуже прозорий баланс залізниці. Дойчебанк дав кредитну лінію 5 мільярдів доларів за процентною ставкою лібор + 2,7% без держгарантій. Але це нікому не було потрібно...

СКЕПТИК: І куди ці кошти пішли?

ЧЕРВОНЕНКО: Нікуди. Як тільки мене зняли, почалися ігри, вони не відкрили цю лінію.

ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ ВВАЖАЮ ЗАКОРОТКИМ, ЩОБ ВЕСЬ ЧАС ПІДЛАШТОВУВАТИСЯ ПІД ТЕ, ЩО ПОДУМАЮТЬ ІНШІ

СКЕПТИК: Тоді чому все-таки, Євгене Альфредовичу, навколо Вашого прізвища завжди, скажемо так, галас? І коли Ви очолювали концерн “Орлан”, і коли були головою Держкомрезерву, міністром транспорту... Ще був скандал з ізраїльським громадянством...

ЧЕРВОНЕНКО: Зрозумійте... Я – лідер єврейського руху. Хочу відкрити невелику “таємницю”: будь-який 100-відсотковий єврей, наблизившись на 25 метрів до амбасади Ізраїлю, потрапляє під її захист. Так, була навіть карна справа, коли я зекономив у Держкомрезерві 45 мільйонів доларів... Так, говорили багато, коли я був міністром транспорту, губернатором Запорізької області. Але скажіть, крім балачок, чи є хоч один документ про те, що я щось украв?

Повірте, ім’я мені дорожче...

ОПТИМІСТ: А звідки ж тоді всі ці скандали? Напевне, у Вас багато недругів?

ЧЕРВОНЕНКО: Я живу не за правилами українських політиків. Мені нудно... Ніхто не повірить, але в автогонках більше правил і менше підлості... Я живу за своїми правилами, я завжди відвертий і відкритий. Це багатьох дратує.

Моя позиція прозора й конкретна. Людське життя я вважаю досить коротким, щоб весь час підлаштовуватися під те, що подумають інші. Так ніколи буде жити. Я людина справи.

СКЕПТИК: Враховуючи Ваш попередній досвід, мабуть, можна очікувати чергового скандалу, пов’язаного з Вашою нинішньою посадою? Іншими словами, скандалу з Євро?

ЧЕРВОНЕНКО: Я на це не зважатиму. Навіть після прес-конференції в УНІАН число моїх опонентів, які хотітимуть підбити мене на злеті, побільшає. Але я не маю іншої зброї. Я впевнений у кожному своєму слові. Ті, хто має трохи патріотизму й порядності, підтримують мою схему підготовки до Євро, бо вона вивірена менеджментом і життям. І це єдиний шлях України до 2012-го. Якщо переможуть жадібність і амбіції (опонентів. – Авт.), то мене знімуть. Я до всього готовий.

Але моє ім’я не перекреслять. Моє ім’я ніхто не перекреслить (показує виразну комбінацію з відомої кількості пальців – Авт.).

Я прийшов зробити собі ім’я. Я реалізую свій найкращий менеджерський шанс – проект для України. Я хочу, щоб десь в Україні був провулок Червоненка.

Так, є сили, котрі не хочуть мене підпускати до “Олімпійського”... Іноземні промислово-фінансові групи пропонують відкати за те, щоб сказати, хто буде там чи там... Не уточнятиму імен...

Або можна було забути про всі ці справи. Були, зокрема, цікаві кадрові пропозиції. Пропонували посаду менеджера у величезному гірничо-переробному холдингу, особистий літак, три місяці відпочинку, 15 мільйонів доларів на рік у Колумбії. Вистачило б...

Але я сказав – у мене тут ім’я... Я не хочу бути – як дехто з наших політиків – з клоунадою і звіздежом... Якби до мене всі ставилися так, як Рінат (Ахметов. – Авт.), Ярославський ... Ми сідаємо й розмовляємо однією мовою... Я не заздрю їхнім мільярдам. Мені вистачає... У мене з усіма олігархами, крім дрібних, гарні стосунки. Я не хочу влазити в їхні ігри.

Чому я хочу створити раду директорів для підготовки Євро–2012 (представників великого капіталу – Авт.)? Щоб сіли пацани й сказали тому, хто незгоден: “Ти чого?..”

СКЕПТИК: Ми писали матеріал про Вашу дачу під Яремчем, яку називають президентською. Чи та дача справді була зареєстрована на Вашу колишню дружину Маргариту?

ЧЕРВОНЕНКО: У мене все законно, усе відверто. Я ніколи нікого не обманював, особливо жінок. Усе це, про що ви питаєте, будувалося під час перебування в опозиції, була величезна кількість перевірок. Я пройшов їх по кожному папірчику, що на кого записано... Я не мушу вам розповідати, як я інфаркт переніс – і не через відставку з посади міністра.

ОПТИМІСТ: Але реально Президент на тій дачі буває?

ЧЕРВОНЕНКО: Питання до Президента...

СКЕПТИК: Інфаркт був через проблеми з Мінтрансом?

ЧЕРВОНЕНКО: Я на ногах переніс мікроінфаркт у лютому минулого року... Ні, це особисте було, а не через Мінтранс...

Щодо розлучення, то в мене тривають суди, мене й досі шантажують... Але юристи кажуть, що більш прозорого розлучення, ніж у мене, – немає. Усе інше – то вже мій біль.

ОПТИМІСТ: А хто Ви за гороскопом?

ЧЕРВОНЕНКО: Яскраво виражений Стрілець.

У ролях “оптиміста” та “скептика” допитували Євгена Червоненка Олександр Харченко та Володимир Ільченко