Щодня в Україну проникає близько сотні російських найманців

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Еспресо.TV. "Щодня до України поступає нова сотня, а іноді й тисяча найманців, яких вербують по всій Росії", - повідомив він.

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За його словами, "найманці вербуються як за гроші, так і за ідеологічними мотивами після показу відеороликів про те, що начебто наші військові розпинають 3-річних дітей".

Антон Геращенко підкреслив, що саме тому в даний час проводиться третя хвиля мобілізації. "Мобілізація необхідна, бо у нас не вистачає зараз сили для того, щоб остаточно затиснути спротив терористів", - наголосив він.

Антон Геращенко розповів, що першочергово мобілізують тих, "хто більше потрібен, тобто які спеціальності потрібні. Наприклад, потрібні артилеристи чи ті, хто проходив службу на танковій техніці. Тому далі вже військкомати по лінії Міноборони визначають, кого, коли і скільки треба мобілізувати", - розповів він.