У Попасній СБУ та Нацгвардія захопили штаб бойовиків

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Так званий «батальйон» входив до банди Олексія Мозгового, сформованої з числа місцевого криміналітету і відомої розбійними нападами та мордуваннями місцевого населення, зазначається в повідомленні.

За вказівкою Мозгового бойовики збирали інформацію про польоти військової та цивільної авіації, додали в СБУ.

Читайте такожСБУ затримала двох українців, що вербували найманців за завданням спецслужб РФ«У них вилучено аеронавігаційні карти України, довідники засобів управління та радіотехнічного забезпечення польотів усіх аеродромів України. Зібрані ними дані про аеродроми у зоні АТО бойовики передавали своїм ватажкам, якими керують російські спецслужби», - повідомили у Службі безпеки.