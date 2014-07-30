Українських військових знову обстріляли з боку Росії – прес-служба АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook йдеться у повідомляє прес-служба АТО.

"З 10.00 до 12.40 зі сторони Російської Федерації здійснено обстріл з ПТРК позицій переправи у районі населеного пункту Кожевня та позицій піхотинців і десантників неподалік населеного пункту Маринівка, такий же обстріл позицій десантників відбувся о 13.55", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗ боку РФ по пункту пропуску «Довжанський» випустили понад 250 снарядів: загинули 4 прикордонники

"З 11.17, упродовж півгодини, з боку Російської Федерації системи залпового вогню БМ 21 «Град» обстрілювали населений пункт Степанівка, обстріл повторився о 12.17", - повідомили в прес-службі АТО.

Як повідомдяв УНІАН, 27 липня США надали супутникові знімки, які підтверджують інформацію про обстріл російськими військами з "Граду" та артилерією території України.

Водночас у Держдумі РФ, заявили, що знімків з космічних супутників недостатньо, для того щоб звинувачувати РФ в обстрілі України, оскільки для подібного твердження необхідні ще дані інших систем.