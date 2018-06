США показали знімки, як Росія веде артилерійський обстріл по Україні

США надали супутникові знімки, які підтверджують інформацію про обстріл російськими військами з "Граду" та артилерією території України.

Про це у своєму Твіттері повідомив журналіст CBS News, передає Українська правда.

"США стверджують, що це зображення показує декілька запусків ракет з Росії, спрямованих на українських військових частин", - зазначив журналіст.

"За даними США, це показує роботу артилерії, яку можна знайти тільки в російських військових частинах", - додав він.

У свою чергу посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зазначив: "Докази того, що російські війська обстріляли через кордон українські сили, а сепаратисти використовували артилерію, надану з Росії".

US releases images alleging attacks on Ukraine from Russia, says self-propelled artillery only found in Russian units pic.twitter.com/yLEOU9AAy2