США показали знімки, як Росія веде артилерійський обстріл по Україні

18:19, 27 липня 2014
Політика
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У США стверджують, що Росія запускає ракети, спрямовані на українські військові частини.

@GeoffPyatt

США надали супутникові знімки, які підтверджують інформацію про обстріл російськими військами з "Граду" та артилерією території України. 

Про це у своєму Твіттері повідомив  журналіст CBS News, передає Українська правда.

"США стверджують, що це зображення показує декілька запусків ракет з Росії, спрямованих на українських військових частин", - зазначив журналіст. 

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"За даними США, це показує роботу артилерії, яку можна знайти тільки в російських військових частинах", - додав він.

У свою чергу посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зазначив: "Докази того, що російські війська обстріляли через кордон українські сили, а сепаратисти використовували артилерію, надану з Росії".

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