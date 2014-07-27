США показали знімки, як Росія веде артилерійський обстріл по Україні
У США стверджують, що Росія запускає ракети, спрямовані на українські військові частини.
США надали супутникові знімки, які підтверджують інформацію про обстріл російськими військами з "Граду" та артилерією території України.
Про це у своєму Твіттері повідомив журналіст CBS News, передає Українська правда.
"США стверджують, що це зображення показує декілька запусків ракет з Росії, спрямованих на українських військових частин", - зазначив журналіст.
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"За даними США, це показує роботу артилерії, яку можна знайти тільки в російських військових частинах", - додав він.
У свою чергу посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зазначив: "Докази того, що російські війська обстріляли через кордон українські сили, а сепаратисти використовували артилерію, надану з Росії".
US releases images alleging attacks on Ukraine from Russia, says self-propelled artillery only found in Russian units pic.twitter.com/yLEOU9AAy2
— cbsMcCormick (@cbsMcCormick) 27 июля 2014
Artillery Strikes Within Ukraine (23 July 14) pic.twitter.com/oXnzurosM7
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 27 июля 2014
Multiple Rocket Launcher Strikes Within Ukraine (21 July 14) pic.twitter.com/i6IgcCkAl2
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 27 июля 2014