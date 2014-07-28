Держдумі недостатньо доказів, наданих США про обстріл України з боку РФ

Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з оборони Франц Клінцевіч, пише РІА Новости.

За словами Клінцевіча, США "брешуть очевидні речі".

"Сьогодні розмова американців просто бездоказова", - заявив Клінцевіч, додавши, що у нього "такої інформації, що наші (РФ) обстрілювали з нашої території (з боку РФ), немає".

Говорячи про обстріли російської території з боку України, то, на думку парламентарія, необхідні відповідні "точкові удари" по системах артилерійського вогню.

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"Те, що сьогодні нашу територію (РФ) обстрілюють, - я взагалі прихильник того, щоб просто зробити якесь крайнє попередження. Як говорять мої колеги, нанести точкові удари, щоб постраждали тільки ті системи реактивного артилерійського вогню, які реально ведуть вогонь, щоб було адресно, щоб кожен, хто стріляв, чітко розумів, що він може від цього постраждати ", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Держдеп США надав чотири супутникові знімки, які підтверджують, що обстріл території України вівся з боку Росії.