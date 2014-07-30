У Раді ініціюють створення ТСК із розслідування вбивства мера Кременчука

Народний депутат України Сергій Каплін (фракція "УДАР") ініціював створення тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва.

Як повідомив нардеп УНІАН, відповідний проект постанови вже подано до Верховної Ради. Також Каплін звернувся з депутатським запитом до Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ з вимогою об'єктивного і своєчасного розслідування цих випадків.

«Я пропоную створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, щоб розслідувати ці два кричущі випадки нападів на мерів. Не можна затягувати розслідування», - заявив Каплін.

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Він також повідомив, що запропонував свою кандидатуру на голову тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Бабаєва.

«У четвер буде засідання парламенту і я проситиму колег створити комісію в екстреному порядку», - зазначив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня близько 10.00 мер Кременчука Олег Бабаєв виїхав з дому на машині і під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська, 46, щоб викинути сміття, і був убитий пострілами в спину з вогнепальної зброї. Вбивство мера кваліфіковано правоохоронними органами як умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Міліція основними версіями вбивства розглядає: професійну діяльність, підприємницьку діяльність і через особисту неприязнь і відносини.

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Народний депутат Сергій Каплін заявив, що вважає, що Бабаєва вбили насамперед через те, що він був потенційним губернатором.

Також в ніч на 26 липня невідомі обстріляли житловий будинок міського голови Львова Андрія Садового. На той момент міського голови та його сім'ї в будинку не було, тому ніхто не постраждав.