Голова ДПтС зняв обмеження на премії для співробітників в зоні АТО

18:29, 31 липня 2014
Політика
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Голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький зняв обмеження на премії для співробітників відомства в Донецькій і Луганській областях.

Голова ДПтС зняв обмеження на премії

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Зняв обмеження максимальної премії особовому складу Донецької та Луганської областей", - написав Старенький.

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За останній місяць колонії і тюрми не раз зазнавали обстрілу і атак з метою звільнення ув'язнених. Раніше Сергій Старенький повідомляв, що терористи "на замовлення" за гроші звільняють засуджених з виправних установ у Донецькій і Луганській областях.

Post by Сергій Старенький.

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