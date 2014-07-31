Голова ДПтС зняв обмеження на премії для співробітників в зоні АТО
18:29, 31 липня 2014Політика
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Голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький зняв обмеження на премії для співробітників відомства в Донецькій і Луганській областях.
Голова ДПтС зняв обмеження на премії / Фото УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Зняв обмеження максимальної премії особовому складу Донецької та Луганської областей", - написав Старенький.
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За останній місяць колонії і тюрми не раз зазнавали обстрілу і атак з метою звільнення ув'язнених. Раніше Сергій Старенький повідомляв, що терористи "на замовлення" за гроші звільняють засуджених з виправних установ у Донецькій і Луганській областях.
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