Через обстріл з колонії в Луганській області вивезені ув'язнені

Про це повідомив голова ДПС Сергій Старенький. "Спочатку ми відповідаємо за забезпечення безпеки засуджених, які відбувають покарання. З цієї причини прийнято рішення про вивезення засуджених жінок з Червонопартизанской колонії №68 Луганській області", - зазначив він, передає "Українська правда".

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За словами глави ДПС, 28 червня "бойові дії наблизилися впритул до колонії". "Вибухами мін пошкоджене вартове приміщення, вибуховою хвилею вибито шибки в гуртожитках засуджених. Всі жінки з колонії переведені в іншу установу області для забезпечення безпеки і збереження їх життя і здоров'я", - зазначив Сергій Старенький, зазначивши, що в даний час серед ув`язнених постраждалих немає.

"В установі не залишено ані продуктів харчування, ні зброї. Залишився тільки персонал, який відповідає за збереження матеріальних цінностей", - додав глава ДПС.