На Донбасі терористи "на замовлення" звільняють в'язнів – ДПтС

Терористи "на замовлення" звільняють засуджених з виправних установ у Донецькій та Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив на прес-конференції в Києві.

За словами керівника ДПтС, напади на виправні установи, крім створення інформаційних приводів, є для терористів ще й заробітком.

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"На сьогоднішній день є непоодинока інформація про те, що ці терористи відробляють певні грошові замовлення на звільнення певних засуджених з певних інтересів", - наголосив Старенький.

Він навів конкретні приклади, коли терористи звільняли певних ув'язнених, а потім в наручниках їх відправляли в інші місця, і в деяких випадках є інформація, що цих "звільнених" вже немає серед живих.

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"Прибувають зі списком, наприклад, вісьмох чоловік й кажуть - віддайте", - зауважив Старенький.

За його словами, на сьогодні з єнакіївської колонії терористи забрали двох засуджених до довічного ув'язнення, із Донецького слідчого ізолятора - одного ув'язненого, з Торезської виправної колонії втекло 8 осіб.

Також у Луганській області з Комісарівської колонії було звільнено трьох засуджених, зі Слов’яносербської – 8.