Російський експерт підтвердив у прямому ефірі факт обстрілу України з території РФ

В ефірі програми "Головні новини" на російському каналі РБК-ТВ кандидат технічних наук, російський експерт з бойової ефективності авіаційних комплексів Вадим Лукашевич підтвердив факт обстрілу України з території Російської Федерації.

Під час ефіру ведуча теленовин попросила експерта прокоментувати супутникові фото, які надали спецслужби США як докази обстрілу України з території РФ.

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Телеведуча підкреслила, що не бачить на фотознімках "взагалі ніяких доказів".

Натомість, Вадим Лукашевич пояснив російським глядачам, що на фото чітко видно установки "Град", які вели вогонь по українській території.