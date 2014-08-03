10 танків, які переправили з РФ, рухаються у напрямку Донецька - РНБО

13:21, 03 серпня 2014
Політика
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10 танків, які переправили з території Росії,  рухаються у напрямку Донецька.

Reuters

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

"Вночі через тимчасово неконтрольовані ділянки кордону терористи переправили з Росії в Україну 10 танків, які рухаються у напрямку Донецька", - наголосили у відомстві. 

Окрім того, вчора до Беларусі з Росії прибув військовий ешелон із самохідними мінометними установками. У цей же час РФ на кордоні з Україною Росія зосередила 34 одиниці військової бронетехніки з миротворчою символікою. 

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