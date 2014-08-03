До Білорусі з Росії прибув ешелон із самохідними мінометними установками
13:15, 03 серпня 2014Політика
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Вчора до Білорусі з Росії прибув військовий ешелон із самохідними мінометними установками.
До Беларусі з Росії прибув військовий ешелон із самохідними мінометними установками / n1.by
Про це повідомляє сайт РНБО.
"До республіки Беларусь, у місто Гомель на залізничну станцію «Північний» вчора прибув російський військовий ешелон у складі 65 платформ із самохідними мінометними установками", - інформують у відомтсві.
Окрім того, На кордоні з Україною Росія зосередила 34 одиниці військової бронетехніки з миротворчою символікою.
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