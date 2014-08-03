До Білорусі з Росії прибув ешелон із самохідними мінометними установками

13:15, 03 серпня 2014
Політика
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Вчора до Білорусі з Росії прибув військовий ешелон із самохідними мінометними установками.

Беларусь / n1.by

Про це повідомляє сайт РНБО.

"До республіки Беларусь, у місто Гомель на залізничну станцію «Північний» вчора прибув російський військовий ешелон у складі 65 платформ із самохідними мінометними установками", - інформують у відомтсві. 

Окрім того, На кордоні з Україною Росія зосередила 34 одиниці військової бронетехніки з миротворчою символікою. 

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