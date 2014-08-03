На кордоні з Україною РФ зосередила 34 одиниці військової бронетехніки з миротворчою символікою

Про це повідомляється на сайті РНБО.

У відомстві відзначають, що росіяни накопичують живу силу та озброєння поблизу українсько-російського кордону.

Зокрема, у Беловський та Суджанський райони Курської області перекинуто бригаду вертольотних підрозділів Збройних сил Росії. Читайте такожМіноборони: найбільша кількість військ РФ зосереджена за 40-50 км від кордонів України

"Неподалік села Біла Берізка Брянської області зосереджено 34 одиниці військової бронетехніки Російської федерації з нанесеною символікою миротворчого військового контингенту", -йдеться у повідомлені РНБО.