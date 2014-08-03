На кордоні з Україною РФ зосередила 34 одиниці військової бронетехніки з миротворчою символікою
13:06, 03 серпня 2014Політика
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На кордоні з Україною Росія зосередила 34 одиниці військової бронетехніки з миротворчою символікою.
На карті позначено село Біла Березка
Про це повідомляється на сайті РНБО.
У відомстві відзначають, що росіяни накопичують живу силу та озброєння поблизу українсько-російського кордону.
Зокрема, у Беловський та Суджанський райони Курської області перекинуто бригаду вертольотних підрозділів Збройних сил Росії. Читайте такожМіноборони: найбільша кількість військ РФ зосереджена за 40-50 км від кордонів України
"Неподалік села Біла Берізка Брянської області зосереджено 34 одиниці військової бронетехніки Російської федерації з нанесеною символікою миротворчого військового контингенту", -йдеться у повідомлені РНБО.
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