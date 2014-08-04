Частина 72-ї моторизованої бригади відступила на територію Росії

Про це РБК-Україна заявив спікер прес-центру антитерористичної операції на Донбасі Олексій Дмитрашковський.

"Військовослужбовці 72 бригади розділилися на дві частини. Одна з них прорвала кільце терористів, інша частина військовослужбовців прикривала цих військовослужбовців. Потім у одній з частин закінчилися патрони і припаси. Була пошкоджена військова техніка, яка перебувала на полі бою. Після цього особовий склад був змушений виїхати в район пункту пропуску Росії. За останніми даними, військовослужбовці перебувають на території Росії. Кількість військовослужбовців уточнюється", - заявив Дмитрашковский.

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За його словами, до військовослужбовців, які прикривали тих, хто проривав кільце терористів, вже прибула підмога.

Нагадаємо, раніше Федеральна служба безпеки Росії заявила, що сьогодні понад 400 українських військових попросили притулку в РФ. Як там уточнили, українським військовим відкрили гуманітарний коридор і пропустили їх у Росію.