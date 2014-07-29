Солдати 51-ї бригади після перетину кордону з РФ знайшлися в Запоріжжі. Їх не затримували

В обласному військовому комісаріаті підтверджують цю інформацію. Однак не уточнюють, як саме бійці потрапили до Росії і як повернулися в Україну.

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У неділю міністерство оборони України оголосило про службове розслідування у зв'язку з повідомленнями, що група військовослужбовців наприкінці минулого тижня перейшла кордон у бік РФ, повідомляє BBC Україна.

Про результати розслідування мали протягом доби повідомити президентові Петру Порошенку.

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У прес-службі міністерства не змогли сказати, чим закінчилося це розслідування і чи триває воно досі.

До Запоріжжя також своїм ходом прибули 21 службовець з 24-ї механізованої бригади (місто Яворів, Львівщина), які кажуть, що їхній командир покинув їх на полі бою, вказавши напрямок на Запоріжжя.

Як розповів у Запоріжжі журналістам Михайло Логвинов, заступник обласного військового комісара, бійці, яких тривалий час обстрілювали "Градами", вийшли в Куйбишевському районі без патронів і харчів. Серед них багато контужених.

Їх доправили на територію 55-ї окремої артилерійської бригади – туди, ж де перебувають і солдати, що повернулися з Росії. За словами пана Логвинова, стан бійців психічно тяжкий. З ними працюють кіровоградські психологи, проводить слідчі дії прокуратура.

Заступник військового комісара, пославшись на таємницю слідства, не розповів, як і чому українські військові опинилися в Росії і потім повернулися в Україну.

За його словами, не дивлячись на те, що з ними працює дніпропетровська військова прокуратура, ці люди не вважаються затриманими і не перебувають під охороною.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Роман Бочкала написав на своєму Facebook, що солдатів підозрюють у дезертирстві.

"Вчора ввечері 41 чоловік були доставлені в Запоріжжі до військової частини А1978. В даний час військова прокуратура проводить допити і слідчі дії. Хлопців підозрюють у дезертирстві. Про статтю "державна зрада" мова поки не йде", - зазначив він. За словами Бочкали, мобільні телефони у затриманих відібрали, до них приставлена воєнізована охорона.