Військових 51-ї бригади, які перейшли кордон Росії, повернули до України. Їх підозрюють у дезертирстві

Українських військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади, які потрапили в полон 25 липня, повернули з Росії до України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст одного з українських телеканалів Роман Бочкала.

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"Вчора ввечері 41 чоловік були доставлені в Запоріжжі до військової частини А1978. В даний час військова прокуратура проводить допити і слідчі дії. Хлопців підозрюють у дезертирстві. Про статтю "державна зрада" мова поки не йде", - зазначив він.

За словами Бочкали, мобільні телефони у затриманих відібрали, до них приставлена воєнізована охорона.

"Як наші полонені воїни виявилися в Україні - не знаю. Ця інформація надійшла до мене з двох джерел. Від дружин затриманих, а також від бійців 24-ї бригади, яких теж підозрюють у дезертирстві, і вони зараз перебувають у тій же в/ч", - додав журналіст.

Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що понад 40 українських військовослужбовців покинули ряди української армії та перейшли на бік РФ.

27 липня Міністр оборони України ВалерійГелетей підтвердив інформацію про перетин державного кордону РФ 40 військовослужбовцями 51-ї окремої механізованої бригади.

"Інформація є, але не до кінця перевірена, проінформую найближчим часом Президента і суспільство, як це сталося і яким чином", - підкреслив він. За словами міністра, Президент України призначив розслідування щодо цього, і воно проводиться.

Трохи пізніше українські ЗМІ повідомили, що 42 бійця 51-ї бригади перетнули кордон з Росією в районі пункту Ізварине в Луганській області. За словами офіцера 51-ї бригади, бійці були змушені перетнути кордон РФ, щоб не потрапити під безперервні обстріли терористів.