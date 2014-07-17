Сім'я Януковича продовжує займатися бізнесом в Україні - ЗМІ

Сім'я заробляє в країні величезні кошти, частина з яких, на думку силовиків, йде на підтримку війни зі своєю колишньою батьківщиною.

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Про це йдеться в статті Федора Орищука в журналі "Новий час країни".

За даними Всесвітнього банку, щорічно в країнах з економікою, що розвивається відмиваються і виводяться за кордон 20-40 мільярдів доларів. Янукович-старший допоміг Україні вибитися в лідери цієї статистики. Як раніше заявляв Махніцький, команда екс-президента за чотири роки легалізувала і вивела за кордон понад 100 млрд доларів, тобто по 25 млрд щорічно.

З цієї суми на сьогодні заарештовано всього лише 1,5 млрд.

Все інше продовжує працювати на Януковичів, у тому числі у вигляді реальних українських активів - підприємств, банків, нерухомості.

Структура власності активів Сім'ї вкрай заплутана. Значну частку в ній займають компанії, які Янукович і Ко контролюю негласно.

Так, за заявою губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, в найбільших українських хімічних підприємствах - черкаському Азоті, сєверодонецькому Азоті і горлівському Стиролі - є як мінімум 25-процентна частка Родини Януковича.

А частина прихованих активів екс-президента і зовсім знаходиться в центрі Києва.

Фінансова розвідка виявила 42 компанії-нерезидента, зареєстровані на Кіпрі, в Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах і безпосередньо пов'язані з Віктором Януковичем, а також його найближчим оточенням.

Продовження статті читайте в друкованому випуску видання "Новий час країни" 18 липня.