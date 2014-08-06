Порошенко пропонує громадським активістам висунути представників до Нацради реформ

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«З метою виконання Указу Президента України № 614/2014 від 23 липня 2014 року "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні" просимо громадські об'єднання надати офіційні пропозиції щодо включення представників до персонального складу Національної ради реформ», - йдеться в повідомленні.

Пропозиції приймаються до 11 серпня 2014 року на електронну адресу: pr_shymkiv@apu.gov.ua;

Вищенаведена інформація необхідна для проведення консультацій з кандидатами щодо включення до складу Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ та окремих команд експертів, повідомляє прес-служба президента.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко створив Національну раду реформ для забезпечення впровадження єдиної державної політики Україні в цій сфері.

Рада працюватиме як спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в країні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Основним завданням ради буде внесення пропозицій про здійснення в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду і сприяння їх впровадженню, а основним завданням її виконавчого комітету буде підготовка пропозицій зі стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження і моніторинг реалізації реформ.

Головою Національної ради реформ є президент України; до складу Національної ради реформ входять: голова Верховної Ради (за згодою), прем'єр-міністр та інші члени Кабінету міністрів, що очолюють міністерства - за узгодженням з прем'єр-міністром, а також за згодою: голова Національного банку, голови комітетів Верховної Ради, чотири представники громадських об'єднань, представник дорадчої ради реформ.