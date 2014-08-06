Порошенко пропонує громадським активістам висунути представників до Нацради реформ
Президент України Петро Порошенко пропонує громадським об'єднанням надати офіційні пропозиції щодо включення представників до персонального складу Національної ради реформ.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«З метою виконання Указу Президента України № 614/2014 від 23 липня 2014 року "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні" просимо громадські об'єднання надати офіційні пропозиції щодо включення представників до персонального складу Національної ради реформ», - йдеться в повідомленні.
Пропозиції приймаються до 11 серпня 2014 року на електронну адресу: pr_shymkiv@apu.gov.ua;
Вищенаведена інформація необхідна для проведення консультацій з кандидатами щодо включення до складу Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ та окремих команд експертів, повідомляє прес-служба президента.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко створив Національну раду реформ для забезпечення впровадження єдиної державної політики Україні в цій сфері.
Рада працюватиме як спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в країні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.
Основним завданням ради буде внесення пропозицій про здійснення в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду і сприяння їх впровадженню, а основним завданням її виконавчого комітету буде підготовка пропозицій зі стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження і моніторинг реалізації реформ.
Головою Національної ради реформ є президент України; до складу Національної ради реформ входять: голова Верховної Ради (за згодою), прем'єр-міністр та інші члени Кабінету міністрів, що очолюють міністерства - за узгодженням з прем'єр-міністром, а також за згодою: голова Національного банку, голови комітетів Верховної Ради, чотири представники громадських об'єднань, представник дорадчої ради реформ.