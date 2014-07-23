Порошенко створив Національну раду реформ

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Національна рада реформ працюватиме як спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Основним завданням ради буде внесення пропозицій щодо здійснення в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду та сприяння їх упровадженню, а основним завданням її виконавчого комітету буде підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

Порошенко установив, що головою Національної ради реформ є президент України; до складу Національної ради реформ входять: голова Верховної Ради (за згодою), прем'єр-міністр та інші члени Кабінету міністрів, які очолюють міністерства, - за погодженням із прем'єр-міністром, а також за згодою: голова Національного банку, голови комітетів Верховної Ради, чотири представники від громадських об'єднань, представник Дорадчої ради реформ.

До складу Виконавчого комітету реформ входять: заступник глави Адміністрації президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, та представник президента у Кабінеті міністрів - за посадою, а також дві особи, кандидатури яких запропоновані прем'єр-міністром, дві особи, кандидатури яких запропоновані головою Верховної Ради, та одна особа, кандидатура якої запропонована головою Національного банку України;

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