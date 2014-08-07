Бійці 72-ї бригади звинуватили керівництво в тому, що їх кинули на призволяще

Обурені новиною, що їх везуть не додому у Білу Церкву, а на Чернігівщину, 170 десантників відмовилися їхати далі і вимагали, щоб їх доставили додому, бо деякі хлопці не бачили рідних вже кілька місяців.

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Як розповів військовий бригади Євген Настич телефоном, половина з бійців збирається саботувати подальше переміщення, адже їм не кажуть кінцевий маршрут поїздки. У потягу десантників не забезпечили ані харчами, ані водою. Бійців у спецпотязі перевозять з міста до міста. Раніше десантникам обіцяли пару днів перепочинку у Києві, адже їхня частина дислокується у Білій Церкві. Але тепер військовим наказали не розходитись, бо наступною зупинкою їхньої "подорожі" стане Чернігів.

У рядах десантників назріває невдоволення, половина з них погрожує залишитись в Києві, якщо їм не повідомлять про кінцевий пункт призначення. 10 бійців вже пішли з потяга і повідомили, що залишатимуться на Київщині.